Doğu Anadolu'da 3 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da 3 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu'da 3 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Erzincan geneli ile Erzurum'un güney kesimlerinde beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde aralıklı devam edeceği tahmininde bulunuldu.

Yağışlar Erzincan, Iğdır ve Erzurum'un kuzeyinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise kar şeklinde olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Ardahan ve Kars'ta 2, Iğdır ve Erzurum'da sıfır, Erzincan'da 5, Tunceli'de 3 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 9, Iğdır'da 6, Tunceli'de 5, Ağrı, Kars, Ardahan ve Erzurum'da 4 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlığı Erzurum ve Ağrı'da 3, kayak merkezlerinden Palandöken'de 26, Cıbıltepe'de 25 ve Ergan'da 13 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, gece saatlerinde Erzincan'ın güney kesimlerinde rakımı 1400 metre olan yerler için yoğun kar yağışı beklendiğinden vatandaşların görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi, Iğdır, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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