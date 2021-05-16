Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 ilde etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri ise zamanla çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı'nın doğu kesimlerine kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, kuzey ve batıda ise kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 16, Erzincan'da 13, Tunceli'de 11, Erzurum'da 9, Ağrı'da 8, Ardahan'da 6 ve Kars'ta 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 33, Erzincan'da 32, Iğdır'da 30, Ağrı'da 27, Ardahan, Kars ve Erzurum'da 25 dereceyi bulacak.