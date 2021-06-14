Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 ilde sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgenin genelinde hava parçalı, kuzey kesimlerinde çok bulutlu olacak.

Bölgede, Erzurum, Erzincan ile Ardahan çevrelerinde öğleden akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğleden sonra ise Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Tunceli'de 16, Erzincan'da 14, Erzurum'da 9, Ağrı'da 7, Ardahan'da 6, Kars'ta 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 35, Tunceli'de 33, Erzincan'da 31, Ağrı'da 29, Kars'ta 28, Erzurum'da 27 ve Ardahan'da 24 derece olması tahmin ediliyor.