Doğu Anadolu'da 30 bin çocuk sinemayla buluştu

Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari'de 30 bin çocuk, Sinemasal Film Festivali kapsamında, açık havada sinema izleme mutluluğunu yaşadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sinemasal Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlenen "7. Sinemasal Film Festivali", bu sene Doğu Anadolu'daki çocuklara ulaştı. Festival kapsamında, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari'de 30 bin çocuk ve ailesi açık havada sinema deneyimi yaşadı.

Sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı çocukları sinemayla buluşturmayı amaçlayan Sinemasal Film Festivali, 2013'de Güneydoğu Anadolu, 2014'de Karadeniz, 2016'da Akdeniz, 2017'de İç Anadolu, 2018'de Avrasya (Marmara ve Ege) etaplarının ardından 16-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen "Doğu Anadolu" etabını tamamladı.

Doğu Anadolu'da Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari'de, ulaşılması zor dağ köylerinde, kasabalarda ve beldelerde yaşayan çocuklara ulaşıldı. 12 gün süren festivalde, önceki yıllara göre rekor bir katılım ile 30 bin köy çocuğu, açık havada sinema deneyimini yaşadı.

Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Enes Kaya, AA muhabirine, festivalde köy köy gezerek, çocukları Bakanlığın ve yerel yönetimlerin desteğiyle film izlemek için bir araya getirdiklerini söyledi.

Kaya, sinema filminde çocuklara hatıra sinema bileti, meyve suyu ve patlamış mısır ikram ettiklerini, hayatlarında belki de ilk kez açık havada gerçek sinema deneyimi yaşattıklarını aktardı.

"7 festivalde 3,5 milyon çocuk"

Yıldızların altında, açık havada, halka açık düzenlenen film gösterimlerinin, yöre halkının büyük beğenisini kazandığını ifade eden Kaya, sinemanın yanı sıra yüz boyamadan kukla atölyelerine kadar pek çok aktivite düzenlendiklerini bildirdi.

Kaya, 5-17 yaş arasındaki çocuklara uygun ve ailelerin de izleyebildiği "Bizim Köyün Şarkısı" isimli filmin gösterimini yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz, bu festivalleri devam ettirmek. Seneye de Batı Karadeniz'de düzenleyeceğiz. 7 festival süresince yaklaşık 3,5 milyon çocuğa ulaştık. Bu yıl ise Doğu Anadolu'da 30 bin çocuğa açık havada film izlettik. Onların keyfini görmek, bizim için büyük mutluluk."