Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 322 Köy ve Mahalle Yolu Kapalı

Doğu Anadolu'da 322 Köy ve Mahalle Yolu Kapalı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 322 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu'da 322 Köy ve Mahalle Yolu Kapalı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 322 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede aralıklarla süren kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kent merkezlerine uzak mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da kar yağışı sonrası 9 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 24 santimetre olan karı temizlemek ve kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 5, ilçelerden Çayırlı'da 10, İliç'te 3, Kemah'ta 12, Otlukbeli'nde 3, Refahiye'de 45, Tercan'da 20 ve Üzümlü'de 3 olmak üzere 101 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Yolları açmak için 12 ekip, 8 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe ve kar makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli

Tunceli'de dün akşamdan itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçelerden Pülümür'de 40, Pertek'te 27, Ovacık'ta 33, Nazımiye'de 21, Mazgirt'te 24, Hozat'ta 22, Çemişgezek'te 4 ve merkezde 41 olmak üzere 212 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:20 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Tunceli, Güncel
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