Doğu Anadolu'da 346 Köy ve Mahalle Yolu Kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 ildeki 346 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 ildeki 346 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Erzurum'da etkili olan kar, tipi ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Bu nedenle 174 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı Erzurum'da, ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları buz tuttu.



Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, karı temizlemek ve kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Erzincan



Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 2, İliç'de 5, Kemah'ta 8, Kemaliye'de 11, Otlukbeli'de 1, Refahiye'de 25, Tercan'da 20 ve Üzümlü'de 9 olmak üzere toplam 81 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 10 ekip, 8 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 dozer, 8 kepçe ve kar makineleriyle çalışma yürütüyor.



Tunceli



Tunceli'de de olumsuz hava koşulları sonucu 79 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapalı yolları açmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinin yüksek kesimlerinde yer yer etkili olan tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütüyor.



Ağrı



Ağrı'da kar yağışı sonrası kentte dün gece saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise kar yağışı ve tipi nedeniyle halen 10 köy yolunun ulaşıma kapalı bulunduğu, ekiplerin kapalı köy yollarında temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.



Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada da yağış nedeniyle önceki gün trafiğe kapanan Cumaçay-Kağızman kara yolu haricinde sorumluluk alanındaki yollarda herhangi bir sorun olmadığı kaydedildi.



Ekiplerin kapalı yolda çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, bunun dışındaki yollarda ise temizleme ve tuzlama çalışmasının aralıksız sürdürüldüğü aktarıldı.



Kars



Kars'ta kar yağışı sonrasında soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.



Tipi nedeniyle kent merkezi ile Sarıkamış ilçesinde birer köy yolunda ulaşım sağlanamayan ilde İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ediyor.

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