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Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı - Son Dakika

Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

28.12.2021 10:05
Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 3, Hakkari'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 7 ve Bitlis'te 5 derece olması bekleniyor.

Buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi, Meteoroloji, Hakkari, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı - Son Dakika
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