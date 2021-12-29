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Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

29.12.2021 09:17
Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 3, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 5, Bitlis'te 4 ve Hakkari'de 1 derece olması bekleniyor.

Buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Muş'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor

Muş'ta yağışların ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, Karasu Nehri'nin büyük bölümü ile dere yatakları dondu.

Soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı tuttu, bazı araçların yakıt deposu dondu.

Tır sürücüsü Ünal Tatar, yakıt depolarının donmaya başladığını belirterek, "Hava çok soğuk olduğundan arabalar çalışmıyor. Kar fazla olmamasına rağmen bu yıl aşırı derecede soğuk var." dedi.

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Doğu Anadolu Bölgesi, Hakkari, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika
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