Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 3, Bitlis'te 1, Muş ve Hakkari'de sıfır derece olması bekleniyor.

Bölgede, buzlanma ve don ile sis ve pus bekleniyor.

Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.