Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, bazı çevrelerde belli aralıklarla karlı olacak.

Bitlis ile Muş çevrelerinde gece yoğun kar, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, yüksek kesimlerde kuvvetli esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, sıfırın altında olmak üzere Van'da 1, Hakkari'de 2, Bitlis ve Muş'ta 5 derece olması bekleniyor.

Eğimli ve dik yamaçlarda çiğ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.