Doğu Anadolu'da 4 il için karla karışık yağmur ve kar uyarısı - Son Dakika

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri için karla karışık yağmur ve kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 11, Hakkari'de 9, Bitlis'te 7 ve Muş'ta 6 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde gün içinde karla karışık yağmur ve gece saatlerinde kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.