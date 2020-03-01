Doğu Anadolu'da 4 ilde 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 4 ilde 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da 4 ilde 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 165 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu'da 4 ilde 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 165 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Muş, Hakkari ve Bitlis

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, kentte olumsuz hava şartlarından dolayı 83 köy ve mezra yolunun kapandığını söyledi.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 70 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını bildirdi.

Hakkari'de de olumsuz hava şartları nedeniyle 2 mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı geçecek.


Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Van, Bitlis ve Hakkari'de 3, Muş'ta 1 derece olması öngörülüyor.

Bölge genelinde buzlanma ile yoğun kar nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed Rejimi'ne ait SU-24 tipi savaş uçağının düşürülme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Bahar Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği karargahta dikkat çeken uyarı levhası Sınırı geçen göçmenin "Görüşürüz Türkiye, bir daha gelmem" sözlerine tepki: Nankörlük Son dakika: Türkiye, Esed rejimine ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 16:38:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'da 4 ilde 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]