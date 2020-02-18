Doğu Anadolu'da 4 ilde 542 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, olumsuz hava şartları nedeniyle 542 yerleşim biriminin yolu kapandı.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerde kar ve tipiden dolayı 146 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kapalı yolların açılması ve kent merkezindeki kaldırımların temizlenmesi için çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan yağışların ardından 176 bin metreküp karı 11 bin kamyon seferiyle şehir dışına taşıdı.

Hakkari



Son günlerde etkili olan yağışların hayatı olumsuz etkilediği Hakkari'de, kar, tipi ve çığ nedeniyle 73 köy 189 mezra yolu kapandı.

Zorlu arazi şartları ve metrelerce kara rağmen çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 262 yolun açılması için çaba gösteriyor.

Şemdinli ilçesinde Şapatan mevkisinde kara yoluna düşen çığ, Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerince temizlendi.

Kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece geç saatlere kadar kar temizleme çalışması yürüttü.

Bitlis/Muş

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kardan dolayı 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Belediye ve karayolları ekipleri, kent merkezinde kar temizleme ve yol genişletme çalışması yürüttü.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, il genelinde kar nedeniyle kapanan 81 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Hakkari çevreleri hafif karlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması beklenen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.



Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 4, Hakkari'de 2, Bitlis'te 1 ve Muş'ta 0 derece olması öngörülüyor.



Bölge genelinde buzlanma ve eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.