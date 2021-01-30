Doğu Anadolu'da 4 ilde 780 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da 4 ilde 780 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

30.01.2021 11:01
Doğu Anadolu'da 4 ilde 780 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 780 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 780 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van'da olumsuz hava koşullarından dolayı 317 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde de kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Hakkari

Hakkari'de de iki gündür etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi. Ulaşımda aksamalara yol açan kar nedeniyle kent genelinde 84 köy ve 167 mezra yolu kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de şehir merkezindeki yol ve caddelerde biriken karları temizleyerek kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte 130 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi. Kurtkan, kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı. Araçların adeta kara gömüldüğü kentte, belediye ekipleri de mahalle, cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde kapanan 82 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Hakkari, Bitlis, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 4 ilde 780 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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