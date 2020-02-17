Doğu Anadolu'da 4 ilde 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 4 ilde 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da 4 ilde 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, olumsuz hava şartları nedeniyle 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'da 4 ilde 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, olumsuz hava şartları nedeniyle 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerde kar ve tipiden dolayı 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Kapalı yolların açılması ve kent merkezindeki kaldırımların temizlenmesi için çaba gösteren belediye ekipleri, öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için okulların bahçesinde de çalışma yaptı.

Hakkari

Kar ve tipinin 3 gündür aralıklarla etkili olduğu Hakkari'de, 73 köy ve 136 mezra yolu kapandı.

Zorlu arazi şartları ve bazı bölgelerdeki metrelerce kara rağmen çalışma yürüten İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 209 yolu açmaya çalışıyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı kentte, belediye ekipleri de mahalle yolları ve ana caddelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür Ümit Kurtkan, kentte etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 154 köy yolunun kapandığını söyledi.

Kurtkan, köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Belediye ve karayolları ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışması yürütürken, Bitlis- Tatvan kara yolunda, olumsuz hava ve sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Ahlat ilçesinde de güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Esnaf Suat Akarsu, aşırı soğuklar nedeniyle çetin bir kış geçirdiklerini söyledi.

Muş

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, 102 yerleşim biriminin yolunun kardan kapandığını belirtti.

Rençber, köy yollarının açılması için ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirtti. Muş- Hasköy kara yolunda da kar ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

-Yoğun kar ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Hakkari çevresinde yoğun karlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli değişikliğin olmayacağı bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.


Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 3, Muş ve Hakkari'de 2, Bitlis'te 1 derece olması öngörülüyor.


Bölge genelinde buzlanma ve eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:22 Kaynak: AA
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