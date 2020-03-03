Doğu Anadolu'da 4 ilde 88 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 4 ilde 88 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da 4 ilde 88 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 88 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu'da 4 ilde 88 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 88 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 59 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.


Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle 2 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Önceki gün kapalı olan 88 yoldan 86'sını açan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kalan 2 yolun açılması için çaba gösteriyor.

Bitlis/Muş

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte 14 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, kardan dolayı il genelinde 13 köy yolunun ulaşıma kapandığını aktardı.


Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.


Hava sıcaklığının 2 ila 5 derece artması beklenen bölgede, rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 6, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 5 derece olması öngörülüyor.


Bölge genelinde buzlanma ile yoğun kar nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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