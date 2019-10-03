Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültü sağanak bekleniyor
Son Dakika Güncel Haber

Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültü sağanak bekleniyor

5 dakika önce

Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültü sağanak bekleniyor, System.String[]

Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 1, Ağrı'da 4, Erzurum'da 7, Iğdır'da 9 ve Erzincan'da 10 derece ölçüldü.

Bölgede günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 24, Kars'ta 23, Ardahan'da 22 ve Erzurum'da 20 derece olacağı öngörülüyor.

Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hemşireden, damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber
Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğa İBB turnikelerin yerini değiştirerek çözüm buldu Son Dakika: Enflasyon Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye indi Lise öğrencisini, karnına oturup sigara içerken defalarca kez bıçaklayan caniye 14 yıl hapis verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 10:38:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültü sağanak bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]