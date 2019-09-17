Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
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Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 8, Erzurum'da 10, Ağrı'da 11, Erzincan ve Iğdır'da 14, Tunceli'de 12 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 30, Tunceli'de 27, Erzincan'da 25, Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Erzurum ve Ardahan'da 20 derece olacak.

Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:14 Kaynak: AA
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