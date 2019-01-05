Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 4 İlde Kar Yağışı Etkili Olacak

Doğu Anadolu'da 4 İlde Kar Yağışı Etkili Olacak

49 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu'da 4 İlde Kar Yağışı Etkili Olacak, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden orta ve yer yer kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 3, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 3, Ardahan ile Ağrı'da 2 ve Kars'ta 1 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Erzincan'da 8, Erzurum'da 5, Iğdır ile Kars'ta 4 ve Ağrı ile Ardahan'da 3 derece olması öngörülüyor.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı Ardahan'da 28, Ağrı'da 18, Erzurum'da 17, Kars'ta 12, kayak merkezlerinden Palandöken'de 78, Sarıkamış'ta 72, Ergan'da 52, Konaklı'da 46, Yalnızçam'da 32 santimetre olarak ölçüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:03 Kaynak: AA

Ardahan, Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Husumetli İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 6 Yaralı 8 Yaşındaki Hazal'dan Yardım Çığlığı, "Kardeşim Ölmesin"

Son Dakika! İYİ Parti 7'si İl Olmak Üzere Toplam 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu Telefonda Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 11:52:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 4 İlde Kar Yağışı Etkili Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]