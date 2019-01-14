Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 4 İlde Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Doğu Anadolu'da 4 İlde Kuvvetli Fırtına Uyarısı

10 dakika önce

Meteoroloji, Doğu Anadolu'daki 4 il için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Doğu Anadolu'da 4 İlde Kuvvetli Fırtına Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji, Doğu Anadolu'daki 4 il için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 06.00'dan Çarşamba günü aynı saate kadar Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan genelinde kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Fırtınanın saatte 75-88 kilometre kuvvetinde olması tahmin edilen bölgede, vatandaşların oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:05 Kaynak: AA

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