Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

10 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede öğleden sonra ise Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman da orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 10, Erzurum'da 11, Erzincan'da 12, Ağrı'da 15, Iğdır'da 18 ve Tunceli'de 22 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Tunceli'de 34, Iğdır'da 33, Erzincan'da 31, Ağrı'da 29, Kars'ta 27, Erzurum'da 26 ve Ardahan'da 25 derece olacak.

Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:56 Kaynak: AA
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