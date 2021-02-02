Doğu Anadolu'da 4 ildeki 92 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 92 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari'de İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan 7 köy ve 26 mezranın yoluna açmak için çaba gösteriyor.

Belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yürütüyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreyi bulduğu kentte, dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, dereler dondu.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent merkezi ve ilçelere bağlı 35 köy yolunun kardan kapandığını söyledi.

Kurtkan, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamayan 9 köy yolunda karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdüğünü aktardı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Muş kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı, ağaçlar kırağı tuttu.