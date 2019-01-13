Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 45 Köy ve Mahalle Yolu Kapandı

Doğu Anadolu'da 45 Köy ve Mahalle Yolu Kapandı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 ildeki 45 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Doğu Anadolu'da 45 Köy ve Mahalle Yolu Kapandı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 ildeki 45 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzurum ve Tunceli'de kar, tipi ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar sebebiyle 35 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı Erzurum'da, gece havanın sıfırın altında 13 dereceye düşmesiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli

Tunceli'de de olumsuz hava koşulları sonucu 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinin yüksek kesimlerinde yer yer etkili olan tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

Öte yandan sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Tunceli, Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi, Kar, Güncel
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