Doğu Anadolu'da 477 Köy ve Mahalle Yolu Kapalı

- Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışı ve soğuk havadan görüntü Ardahan ise gece saatlerinde kent merkezinin yanı sıra Göle ilçesine kar yağdı.

- Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışı ve soğuk havadan görüntü Ardahan ise gece saatlerinde kent merkezinin yanı sıra Göle ilçesine kar yağdı.



Binaların ve araçların beyaz örtüyle kaplandığı Göle'de kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.



Kentin yüksek kesimlerindeki yollarda ise olumsuz hava koşulları dolayısıyla yaşanan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.



Karayolları 183. Şube Şefliği özellikle yüksek kesimlerdeki buzlanmadan dolayı sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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