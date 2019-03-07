Doğu Anadolu'da 5 İl İçin Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için çığ uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıya göre, bugünden itibaren pazartesi gecesine kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da eğimi fazla ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.



Açıklamada, oluşması muhtemel çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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