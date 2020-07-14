Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah saatlerinde az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu olacak.


Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Kars'ta 8, Ardahan'da 9, Erzurum'da 10, Ağrı'da 12, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.


Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Iğdır ile Erzincan'da 34, Ağrı ile Erzurum'da 29, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

Ardahan, Erzurum, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
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