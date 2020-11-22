Doğu Anadolu'da 5 ilde kar bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da 5 ilde kar bekleniyor

22.11.2020 10:29
Doğu Anadolu'da 5 ilde kar bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olması öngörülüyor.

Sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum, öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 4, Ağrı ve Erzurum'da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincan'da 10, Kars'ta 5, Ardahan'da 4, Ağrı'da 3 ve Erzurum'da 2 derece olması bekleniyor

Erzincan, Erzurum, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 5 ilde kar bekleniyor - Son Dakika


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