Son Dakika Haberleri: Meteoroloji den 6 il için fırtına uyarısı yapıldı
Son Dakika Güncel Meteoroloji den 6 il için fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji den 6 il için fırtına uyarısı yapıldı

42 dakika önce

Meteoroloji 12.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu bölgesinde; Erzurum,Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde hızı 40 ile 70 kilometre arasında değişen kısa süreli fırtına etkili olacak.

Meteoroloji den 6 il için fırtına uyarısı yapıldı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle güney ve güneybatıdan kuvvetli esecek.
Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde hızı saatte 40 ile 70 kilometre arasında değişen kısa süreli fırtına etkili olacak.
Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Erzurum ve Kars'ta 6, Tunceli'de 8, Ağrı'da 9, Erzincan'da 10, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Tunceli'de 24, Ağrı'da 22, Kars'ta 20, Erzurum'da 19 ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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