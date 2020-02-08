Doğu Anadolu'da 6 il için kuvvetli fırtına ve çığ uyarısı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da 6 il için kuvvetli fırtına ve çığ uyarısı

6 saat önce

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars için kuvvetli fırtına ve çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da 6 il için kuvvetli fırtına ve çığ uyarısı, System.String[]

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars için kuvvetli fırtına ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta aralıklı kar yağışı, Iğdır'da ise karla karışık yağmur ve öğleden sonra yağmur görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Erzurum'da 5, Erzincan'da 4, Kars ve Ağrı'da 2 derece ölçüldü. Iğdır'da ise gece sıcaklık 2 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Iğdır'da 16, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 1, Kars'ta 2, Erzurum ve Ağrı'da 3, Ardahan'da 4 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Ağrı'da 35, Ardahan'da 13, Kars'ta 8, Erzurum'da 7, Erzincan'da 3, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 75, Kars Sarıkamış'ta 62, Erzurum Palandöken'de 55 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde kar yağışının yanı sıra kuvvetli fırtına beklendiğinden ulaşımda aksama, tipi, çatı uçması, direklerin devrilmesi, karbonmonoksit zehirlenmesi ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:52 Kaynak: AA
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