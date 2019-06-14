Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 6 il için sağanak uyarısı
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Doğu Anadolu'da 6 il için sağanak uyarısı

2 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Anadolu'da 6 il için sağanak uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Kars ve Ardahan çevreleri sabah saatlerinden itibaren; Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevreleri öğle saatlerinden sonra akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 6, Ardahan'da 7, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Erzincan'da 14, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 31, Erzincan'da 30, Ağrı'da 26, Erzurum'da 25, Kars 21 ve Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:28 Kaynak: İHA
Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Güncel
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