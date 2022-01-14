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Doğu Anadolu'da 6 ilde 735 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Doğu Anadolu'da 6 ilde 735 köy yolu ulaşıma kapandı

14.01.2022 10:49
Doğu Anadolu'da 6 ilde 735 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 735 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 735 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar ve tipi dolayısıyla Erzurum'da 445, Erzincan'da 85, Kars'ta 81, Ardahan'da 15, Iğdır'da 38 ve Tunceli'de 71 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri, iş makineleri desteğiyle, çok sayıda personelle yol açma çalışması başlattı. Ekiplerin, çoğunluğu kırsal kesimde yer alan kapalı yollarda çalışmaları sürüyor.

Söz konusu illerde, bu yollar dışında kapanan çok sayıda kara yolu ise ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

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Erzincan, Tunceli, Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 6 ilde 735 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da 6 ilde 735 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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