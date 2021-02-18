Ağrı'da 174 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Ağrı'da 174 köy yolu ulaşıma kapandı
18.02.2021 11:47
Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 174 köy yolu ulaşıma açıldı.
Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 174 köy yolu ulaşıma açıldı.
Ağrı'da dün akşam saatlerinde başlayan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 174 köy yolu için İl Özel İdaresi Ekipleri çalışma başlattı. İl Özel İdaresi kontrolünde bulunan 3 bin 285 kilometre yol ağında 78 iş makinası, 91 personel ve 8 mobil ekiple çalışmalarına devam eden ekipler, farklı noktalarda eş zamanlı yol açma çalışması gerçekleştirerek il genelinde kapanan 174 köy yolunu ulaşıma açtı. - AĞRI
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