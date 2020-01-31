Doğu Anadolu'da 6 ilde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da 6 ilde kar yağışı bekleniyor

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu'da 6 ilde kar yağışı bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta kar, Erzincan, Iğdır ile Erzurum'da ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 1, Ağrı'da 2, Iğdır'da 0, Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 7, Erzincan'da 3, Ardahan'da 2, Erzurum'da 1, Kars'ta 0, Ağrı'da sıfırın altından 3 derece olması bekleniyor.


Bölge'de kar kalınlıkları Kars'ta 2, Erzurum'da 6, Ağrı'da 14, kayak merkezlerinden Ergan'da 35, Cıbıltepe'de 45, Palandöken'de 75 santimetre ölçüldü.


Bölgede buzlanma ve don hadiselerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Iğdır, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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