Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 6 İlde Kar Yağışı Etkili Olacak

Doğu Anadolu'da 6 İlde Kar Yağışı Etkili Olacak

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu'da 6 İlde Kar Yağışı Etkili Olacak, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif ve orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 14, Kars'ta 12, Ardahan'da 4, Erzurum'da 2 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 6, Erzincan'da 4, Erzurum'da 1, Kars ve Ağrı'da 0, Ardahan'da ise sıfırın altında 1 derece olması öngörülüyor.

Öte yandan, bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı Ardahan'da 26, Erzurum'da 15, Kars'ta 10, kayak merkezlerinden Palandöken'de 67, Sarıkamış'ta 71, Ergan'da 52, Konaklı'da 45, Yalnızçam'da 25 santimetre olarak ölçüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:45 Kaynak: AA

Ardahan, Kars, Güncel
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