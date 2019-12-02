Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 6 ilde karla karışık yağmur ve kar etkisini sürdürecek
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Doğu Anadolu'da 6 ilde karla karışık yağmur ve kar etkisini sürdürecek

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Doğu Anadolu'da 6 ilde karla karışık yağmur ve kar etkisini sürdürecek, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dünden beri kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olan bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Erzincan'da, akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars ve Ardahan'da, gece saatlerinde ise Ağrı ve Iğdır'da aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 5, Tunceli ve Erzincan'da 3, Kars ve Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır ve Erzincan'da 8, Tunceli'de 7, Kars ve Ağrı'da 3, Erzurum ve Ardahan'da 2 derece olacak.


Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum şehir merkezinde kar kalınlığı 7 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis beklendiğinden vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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