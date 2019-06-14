Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak etkili olacak
Son Dakika Güncel Haber

Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak etkili olacak

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak etkili olacak, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olması beklenen bölgede Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 6, Ardahan'da 7, Ağrı'da, Erzurum'da 10, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır'da 31, Erzincan'da 30, Ağrı'da 26, Erzurum'da 25, Ardahan'da 22, Kars'ta 21 derece olması öngörülüyor.

Bölgede rüzgar ise doğu ve kuzeydoğu yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:42 Kaynak: AA
Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üvey kızlarına cinsel istismar sanığına 29 yıl hapis cezası HDP'den seçmenlerine: İstanbul'da sandığa gitmek, geçerli oy kullanmak şarttır Facebook Londra merkezinde 500 kişiyi işe alacağını duyurdu Bülent Arınç'tan 31 Mart değerlendirmesi: AK Parti seçime kendi adaylarıyla gitseydi yüzde 95 kazanırdık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 11:56:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak etkili olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]