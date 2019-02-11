Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 69 Köy ve Mahalle Yolu Kapalı

Doğu Anadolu'da 69 Köy ve Mahalle Yolu Kapalı

2 gün önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 69 köy ile mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu'da 69 Köy ve Mahalle Yolu Kapalı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 69 köy ile mahalle yolu ulaşıma kapandı.


Bölgede aralıklarla süren kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kent merkezlerine uzak mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.


Erzurum'da kar yağışı sonrası 22 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 2, Kemah'da 2, Kemaliye'de 2, Otlukbeli'de 1, Refahiye'de 10, Tercan'da 13 ve Üzümlü'de 2 olmak üzere toplam 30 köy yolunda ulaşım yapılamıyor.


Yolları açmak için 8 ekip, 8 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 4 kepçe ve kar makinelerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.


Tunceli


Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.


Kent genelinde bir süre önce etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 1, Pülümür'de 7, Ovacık'ta 6, Nazımiye'de 1 ve Hozat'ta 2 olmak üzere toplam 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 6 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Ardahan


Ardahan'da ise gece geç saatlerde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, Göle ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kar kütlelerinde erimeler meydana geldi. Kar ve buz kütlelerinin erimesiyle birlikte Göle Belediyesi ekiplerince ilçe merkezinde toplanan kar kütleleri ilçe dışına taşındı.

İlçede bulunan vatandaşlar da çatı ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.


Ağrı


Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde de esnaf ve vatandaşlar, çatılarda biriken kar kütlelerini temizledi.

Alican Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin bu yıl çok sert geçtiğini ifade ederek, "Bizim memleket kış memleketi. Burada kışlar çetin geçer. Bu sene de çok kar var, fakat biz alışkınız. Esnaf arkadaşlar iş yerlerinin üzerindeki karları temizliyor." diye konuştu.

İlçede esnaflık yapan Hüseyin Kocabay da son günlerde havanın güzel geçtiğini belirterek, "Hava biraz yumuşadı. Biz de bunu fırsat bilip iş yerlerimizin üzerindeki karları temizledik. Biraz tehlikeli olsa da mecburuz. Yaklaşık iki saatlik bir uğraş sonucunda, tüm zorluklara rağmen kar temizliğini bitirdik." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:05 Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Tunceli, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek Sedat Peker, Kendisini Eleştiren Karamollaoğlu'na Yaşı Üzerinden Yanıt Verdi

ABD'li Model Kendall Jenner, Giydiği Ceketle Etkinliğe Damga Vurdu Venezuela Lideri Maduro, Kendini Geçici Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'ya Meydan Okudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.2.2019 23:54:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 69 Köy ve Mahalle Yolu Kapalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]