Doğu Anadolu'da 7 ilde karla karışık yağmur ve kar etkisini sürdürecek - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kar, 3 ilde ise yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir süredir kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkisini sürdürdüğü bölgede, hava parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların Iğdır'da yağmur, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenirken, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ön görülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan olmak üzere Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde 40 ila 70 kilometre hızında ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklıklar; Kars'ta sıfır, Ağrı'da 1, Tunceli'de 2, Iğdır'da 9, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların; Iğdır'da 16, Erzincan'da 8, Tunceli'de 7, Kars'ta 5, Ardahan ile Ağrı'da 4 ve Erzurum'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları; Palandöken'de 127, Sarıkamış'ta 95 ve Konaklı'da 91 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.