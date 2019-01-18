Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 848 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı

Doğu Anadolu'da 848 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı

27 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 848 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'da 848 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 848 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olup zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı ve tipi ile buzlanma yüzünden Erzurum'da 579 mahalle yolunun yanı sıra Tunceli'de 134, Ağrı'da 96, Kars'ta 37, Ardahan'da 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu açılan ancak kar yağışı sebebiyle yeniden kapanan yolların da aralarında bulunduğu söz konusu yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi ile Erzurum'un Horosan ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yolun İpek Geçidi'nde yer yer tipi yaşandığını ve ekiplerin bu bölgede temizleme ve buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yaptığı aktarıldı.

Ağrı'daki Cumaçay- Kağızman kara yolunun da kar yağışı yüzünden ulaşıma kapalı olduğu aktarılan açıklamada, kapalı yolun tekrar ulaşıma açılması amacıyla bölgede çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada da Ardahan- Posof, Ardahan- Şavşat ve Çıldır-Aktaş yollarının yüksek kesimlerinde yoğun buzlanma olduğu bildirilerek, sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

Bölgede karla mücadele çalışmaları Karayolları, belediyeler ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce, çok sayıda greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makineleri desteğinde gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:42 Kaynak: AA

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