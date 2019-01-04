Doğu Anadolu'da 99 Köy ve Mahalleye Ulaşım Sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ildeki 99 mahalle ve köye ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ildeki 99 mahalle ve köye ulaşım sağlanamıyor.





Erzurum'da aralıklarla devam eden ve özellikle akşam ile gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.





Olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları ise buz tuttu.





Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 24 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.





Erzincan



Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 38 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'daki da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 8, İliç'te 5, Kemaliye'de 10, Otlukbeli'nde 3, Refahiye'de 7 ve Tercan'da 5 olmak üzere toplam 38 köy yolu kapandı.





Söz konusu yolları açmak için 8 ekip, 7 greyder, 3 bıçaklı kamyon, 5 kepçe ve kar makineleriyle çalışmalar sürdürülüyor.



Tunceli





Tunceli'de aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 köye ulaşılamıyor.



İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne bağlı 6 ekip, karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Ekiplerin çalışmasını yüksek kesimlerde yer yer meydana gelen tipi ve sis olumsuz etkiliyor.



Iğdır'da da kar yağışı sebebiyle 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

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