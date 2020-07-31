Doğu Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu - Son Dakika

Yapılan tetkiklerde bir parmağında kırık tespit edildiğini anlatan Vekar, elinin alçıya alındığını, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Erzurumlu Muhlis Vekar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçan kurbanlığı yakalamak isterken bileğini incittiğini ve hastaneye başvurduğunu söyledi.

Öte yandan, kurban kesimi sırasında boynuz darbesi alarak yaralanan bazı kişiler de hastanede tedavi edildi.

Bu illerde, kurban keserken çeşitli nedenlerle yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu. "Acemi kasaplar" tedavileri sonrası taburcu edildi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:22

Kaynak: AA

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