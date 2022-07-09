Son dakika haberi! Doğu Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi! Doğu Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu (2)

09.07.2022 09:46

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kurbanda yaralanan acemi kasapların hastaneye getirilmeleri Doğu Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Kurbanda yaralanan acemi kasapların hastaneye getirilmeleri

Doğu Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşların kimi belediyelerin kurduğu sabit ve mobil mezbahada kimi de evlerinin bahçesi ve arazilerde kurbanlıklarını tekbirler eşliğinde kesti.

Kaçma riskine karşı iplerle bağlanarak güçlükle mezbahaya götürülen hayvanların, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kesimi yapıldı.

Ayrıca Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da kurban keserken çeşitli nedenlerle yaralanan çok sayıda vatandaş hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Tedavileri yapılan vatandaşların kimi taburcu edilirken bazıları da müşahede altında tutuldu.

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Son dakika: Acemi kasaplar hastanelik oldu Son dakika: Acemi kasaplar hastanelik oldu 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Doğu Anadolu'da 'acemi kasaplar' hastanelik oldu (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Doğu Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu (2) - Son Dakika
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