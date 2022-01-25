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Doğu Anadolu'da aralıklarla kar yağışı sürüyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da aralıklarla kar yağışı sürüyor

25.01.2022 11:00
Doğu Anadolu'da aralıklarla kar yağışı sürüyor

Kar yağışı ve tipinin bir süredir aralıklarla etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Kar yağışı ve tipinin bir süredir aralıklarla etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görülecek, rüzgar güneyden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 16, Ağrı'da 13, Erzurum'da 11, Ardahan'da 10, Erzincan'da 9, Iğdır'da 6 ve Tunceli'de 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır, Erzincan ve Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 1, Erzurum'da 2, Ardahan ve Kars'ta 7 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Erzurum yeniden kar altında

Gece kar yağışının etkili olduğu Erzurum, yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kar yağışı sonrası soğukların etkili olduğu şehirde, bazı camilerin şadırvanları buz tuttu, binaların çatılarında da sarkıtlar oluştu.

Kars'ta soğuk hava

Kars'ta ise soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu kentte, belediye ekipleri kar küreme çalışması yürütüyor.

Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar araçlarını battaniye ve branda ile örttü.

Ardahan'da kar ve soğuk hava

Ardahan'da da soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Erzincan karla kaplandı

Erzincan kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu kentte, belediye ekipleri kaldırımlarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise Erzincan- Sivas, Erzincan-Erzurum ve Erzincan- Gümüşhane kara yollarında yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Doğu Anadolu'da aralıklarla kar yağışı sürüyor
Doğu Anadolu'da aralıklarla kar yağışı sürüyor
Doğu Anadolu'da aralıklarla kar yağışı sürüyor
Doğu Anadolu'da aralıklarla kar yağışı sürüyor

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Erzincan, Ardahan, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da aralıklarla kar yağışı sürüyor - Son Dakika
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