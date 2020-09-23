Doğu Anadolu'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Yakutiye ilçesi Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Erzurum'un bir sporcu kenti olduğunu ve kış sporlarında da Türkiye'nin birincisi olduğunu söyledi.

Kentin, kış sporlarında kayak başta olmak üzere kayaklı atlama ve diğer sporlarda çok iyi olduğunu ifade eden Memiş, "Hem bakanlığa bağlı tesislerimiz hem de Büyükşehir Belediyemizin tesisleri fevkalade. Yüksek irtifa kamplarımız var. Hem futbol alanında hem de Avrupa'nın 2 bin 100 irtifadaki tek olimpik yüzme havuzu Erzurum'da. Onun için Alman yüzme milli takımı, İtalyanlar, Slovaklar, İsviçreliler ve Avrupalılar Erzurum'a geliyor. Böyle bir avantajımız var. Bu avantajı biz her alanda çok iyi sporcular yetiştirmek üzere kullanmalıyız. Bu yönde gayretlerimiz de var." dedi.

Memiş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeniden Süper Lig'e çıktığını da anımsatarak Erzurum'un doğasının muhteşem olduğunu, Türkiye çapında profesyonel dağcıları bulunduğunu belirtti.

"Doğu Anadolu'nun o sert iklimini kış turizminde çok iyi değerlendiriyoruz. Yaklaşık 1 milyon turist çekiyoruz." ifadesini kullanan Memiş, kendisinin de hemen her gün spor yapmaya çalıştığını, spor yapınca insanın kendini sağlıklı, mutlu ve huzurlu hissettiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, bireysel sporların önemine dikkati çeken Memiş, tedbir aldıktan sonra her türlü sporun yapılabildiğini kaydetti.

Programda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesengil'in yaptığı konuşmanın ardından Yakutiye Gençlik Merkezi maskotları "Dadaş" ve "Cankız", alana gelen sporcular ve ailelere kolonya ve dezenfektan verdi.

Ateşleri ölçülerek alana giren sporcular, antrenörleri eşliğinde sosyal mesafeye kuralına uyup maske takarak gösteri yaptı.

Etkinlikte 8 farklı branşta gösteri yapan sporcuları ziyaret eden Vali Memiş, gençlerle spor yaparak heyecanlarına ortak oldu.