Doğu Anadolu'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri düzenlendi.

Erzincan Tartan Atletizim pistinde düzenlenen etkinlikte, ateşleri ölçülerek alana giren sporcular, sosyal mesafe ve maske takarak spor yaptı.Erzincan Tartan Atletizm pistinde düzenlenen etkinlikte, ateşleri ölçülerek alana giren sporcular, sosyal mesafe ve maske takarak spor yaptı.

Atıcılık, karate, okçuluk, güreş, paten, jimnastik branşlarında gösteri yapan sporcular pistte antrenörlerle yürüyüş yaptı.

Etkinlikte konuşma yapan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Avrupa Spor Haftası'nın her yıl kutlandığını ve farklı spor aktiviteleriyle her yaştan bireyleri bir araya getirerek hareketlilik bilincini arttırmanın hedeflendiğini söyledi.