Doğu Anadolu'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri düzenlendi - KARS - Son Dakika

Saygı duruşunda bulunulması

İstiklal Marşının okunması

Vali Türker Öksüz'ün konuşması

Sporcuların gösteri düzenlemesi

Vali Öksüz'ün sporculara eşlik etmesi Doğu Anadolu'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri düzenlendi

KARS - AA) - Kars'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri düzenlendi.

Kars Şehir Stadyumu Sentetik Yüzeyli Atletizm Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, birçok sporcu bir araya geldi. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla atletizm sporcuları 100 metrede yarıştı.

Kafkas Halk Oyunları ekibi dans gösterisi sundu, tekvando ve judo sporcuları da hünerlerini sergiledi.

Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da etkinlikler kapsamında masa tenisi, basketbol ve badminton oynadı.

Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Spor Haftası vesilesiyle sağlıklı bir yaşam için herkesi spora davet ettiğini anlatarak "Bir süre önce hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz bu güzel spor tesisimizden yararlanan, özellikle yürüyüş için buraya gelen çok sayıda vatandaşımızı görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Sporun ve fiziksel aktivitenin herkes tarafından bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi temennisiyle tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum." dedi.