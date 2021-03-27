Doğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi - Son Dakika

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

Erzurum'daki Ulu Cami'de Kur'an okunmasının ardından Yakutiye Müftüsü Selim Şahin vaaz verdi.

Daha sonra dualar okunarak, yatsı namazı kılındı.

Çocuklarıyla camiye gelen vatandaşların maske takıp sosyal mesafeye uyduğu gözlendi.

Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'daki camilerde de Berat Kandili için programlar düzenlendi.