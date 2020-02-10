Doğu Anadolu'da bir günde bin 592 köy ve mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da bir günde bin 592 köy ve mahalle yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 2 bin 166 köy ve mahalle yolundan bin 592'si karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bir günde ulaşıma açıldı.

Doğu Anadolu'da bir günde bin 592 köy ve mahalle yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 2 bin 166 köy ve mahalle yolundan bin 592'si karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bir günde ulaşıma açıldı.


Erzurum, Ağrı, Erzincan, Tunceli, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.


Karayolları, il özel idareleri ve belediyelere bağlı karla mücadele ekipleri, bu illerde ulaşıma kapanan 2 bin 166 köy ve mahalle yolunun açılması için dünden beri yoğun mesai yaptı.

Kapalı yollarda çok sayıda iş makinesiyle gece ve gündüz mesai yapan "kar kaplanları", zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen bölgedeki söz konusu 7 ilde yer alan bin 592 köy ve mahalle yolunu tekrar ulaşıma açmayı başardı.

Ekipler, yüksek kesimlerdeki tipi ve sisli havaya rağmen Erzurum'da 291, Tunceli'de 92, Ağrı'da 86, Erzincan'da 75, Iğdır'da 17, Kars'ta 13 olmak üzere 574 köy ve mahalle yolunun ulaşıma açılması için mesailerini sürdürüyor.


Yetkililer, yolu kapalı olan yerleşim alanlarına ulaşımın tekrar sağlanabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.


Dün bir çok köy yolu olumsuz hava koşullarından dolayı kapanan ancak ekiplerin çalışmasıyla yeniden açılan Ardahan'da ise kapalı köy yolu bulunmuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:28 Kaynak: AA
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