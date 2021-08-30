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Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi - Son Dakika

Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi

30.08.2021 21:21
Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi, System.String[]

Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla kabul töreni düzenledi.

Törene Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler, STK temsilcileri katıldı.

Vali Memiş ve eşi Sibel İnci Memiş, konukları salon girişinde karşıladı.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm şehitlere rahmet diledi.

Hürriyetini varlığıyla eş değer gören Türk milletinin işgalcileri bir daha dönmemek üzere vatan topraklarından def ettiği muazzam bir hamlenin 99. yıl dönümünde olunduğunu bildiren Memiş, "Türk milleti Malazgirt'te başlayan Anadolu'yu vatan haline getirme faaliyetine 100 yıllarca hazımsızlık gösteren ve her fırsatta bizleri bu topraklardan atmaya çalışan sömürgeci haçlı zihniyetine 30 Ağustos'ta unutamayacağı bir ders vermiştir." dedi.

Memiş, "26 Ağustos 1071 olmasaydı bu topraklarda biz olmazdık, bu vatan bizim olmazdı." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Anadolu'nun Türk yurdu oluşunu ve Türk yurdu kalmasını sağlayan her iki komutan ve devlet adamı Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, her iki savaşta kahramanlığıyla destan yazan Türk ordusuna ve bağımsızlık aşığı her bir Türk evladına minnettarız. Bugün bağımsız bir devlet kurmuş ve hür vatandaş olmuşsak, onurlu ve başımız dik dolaşıyorsak bunların hepsini 30 Ağustos Zaferi'ne borçluyuz. İstiklal Savaşı'mızın kilometre taşlarından biri olan Büyük Taarruz, yok edilmek ve vatanında kovulmak istenen bir milletin bir olup vatanını işgalcilerden kurtarmasının ve bağımsız yaşama arzusunun tezahürüdür."

Konuşmanın ardından Vali Memiş ve protokol üyelerince kutlama pastası kesildi.

Kars

Kars'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünü dolayısıyla "Zafer Konvoyu" oluşturuldu.

Valilik öncülüğünde Fethiye Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, buradan Türk bayraklarıyla süslenen polis, jandarma, kamu, kurum ve kuruluş araçları eşliğinde şehir turu attı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinden Faikbey Caddesi'ne çıkan ve daha sonra Atatürk, Haydar Aliyev, İnönü, GAMP caddelerinden geçen 200 araçlık konvoya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyda yer alan vatandaşlar, şehir turunu İl Emniyet Müdürlüğü önünde tamamladı.

Bazı vatandaşlar da yol kenarında ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyu selamladı.

Ardahan

Ardahan'da, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümünü dolayısıyla Valilikçe kabul töreni düzenlendi.

Ardahan Asker Gazinosu'ndaki programına Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Hüseyin Öner, törene katılanlara teşekkür ederek, "Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve ebedi varlığımızı teminat altına alan 30 Ağustos Zaferi ile milletimizin bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya kanıtlayan Türkiye, tıpkı 99 yıl önce olduğu gibi, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik iç ve dış tehditleri, bertaraf etme konusunda aynı kararlılığını muhafaza etmektedir." ifadesini kullandı.

Erzincan

Erzincan'da bayram dolayısıyla konser düzenlendi.

Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, mehter konseri ve kahramanlık türküleriyle devam etti.

Programa AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu, CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve vatandaşlar katıldı.

Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi

30 Ağustos, Erzincan, Erzurum, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi - Son Dakika


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