Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Saribrahim makamında tebrikleri kabul etmesi
Tören alanı
Sarıibrahim'in vatandaşları selamlayarak bayramı kutlaması
Halk oyunları gösterisi Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
IĞDIR (AA) Iğdır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Iğdır'da belediye önünde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Daha sonra Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim makamında tebrikleri kabul etti.
Belediye Meydanı'ndaki tören alanına geçen Sarıibrahim, beraberindeki Iğdır 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Taş ile vatandaşları selamlayarak bayramını kutladı.
Tören, halk oyunları gösterisi ve askeri birliklerin geçit töreniyle sona erdi.
Kaynak: AA
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