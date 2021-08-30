Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Daha sonra Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim makamında tebrikleri kabul etti.

Vakaların patladığı Rize'de Vali kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu